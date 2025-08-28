Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшего в Курской области оператора ВГТРК
Оператора ВГТРК Сергея Солдатова, который подорвался на мине в Курской области, прооперировали и перевели в реанимацию. Его состояние стабильно, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его информации, Солдатов получил серьезное повреждение ноги. Через некоторое время ему проведут второй этап реконструирующей операции, добавил врио губернатора. Сейчас журналист находится под присмотром медиков Курской областной больницы и врачей федерального Центра медицины катастроф.
28 августа Хинштейн сообщал, что Солдатов получил травму во время работы в одном из населенных пунктов в Курской области. На месте военные оказали ему первую помощь, после чего пострадавшего оператора направили в больницу.