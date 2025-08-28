Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области

Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели 24 марта погибли в зоне спецоперации в Луганской народной республике. Москва потребовала незамедлительной реакции со стороны международных институтов на убийство представителей российских СМИ, заявляла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. В Организации Объединенных Наций (ООН) сообщали, что не могут расследовать убийства российских журналистов без соответствующего мандата.