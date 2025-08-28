Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области
Оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы в одном из населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что журналист получил ранения, но остался жив. Военные оказали ему первую помощь, сейчас его уже доставили в Курскую областную больницу.
Кроме того, в результате атаки украинского беспилотника на стационарный пост МВД в селе Скородное Большесолдатского района пострадал 26-летний сотрудник полиции. По словам Хинштейна, его доставили в больницу с осколочными ранениями.
26 марта съемочная группа «Первого канала» подорвалась на украинской мине. Оператор Дмитрий Волков был тяжело ранен, находившаяся с ним военкор Анна Прокофьева погибла в возрасте 35 лет.
Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели 24 марта погибли в зоне спецоперации в Луганской народной республике. Москва потребовала незамедлительной реакции со стороны международных институтов на убийство представителей российских СМИ, заявляла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. В Организации Объединенных Наций (ООН) сообщали, что не могут расследовать убийства российских журналистов без соответствующего мандата.