В ООН заявили о невозможности расследования убийств российских журналистов

При этом в ООН выразили соболезнования в связи с гибелью военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой в Белгородской области. Дюжаррик подчеркнул, что представители средств массовой информации должны иметь право рассказывать о ситуации на Украине, не опасаясь стать объектом преследования со стороны военных.