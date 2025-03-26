В ООН заявили о невозможности расследования убийств российских журналистов
В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что не могут расследовать убийства российских журналистов без соответствующего мандата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
При этом в ООН выразили соболезнования в связи с гибелью военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой в Белгородской области. Дюжаррик подчеркнул, что представители средств массовой информации должны иметь право рассказывать о ситуации на Украине, не опасаясь стать объектом преследования со стороны военных.
26 марта в Белгородской области погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Съемочная группа канала подорвалась на украинской мине.
24 марта в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. ВСУ нанесли прицельный удар по гражданской машине с журналистами двумя ракетами HIMARS.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила 26 марта, что Россия требует незамедлительной реакции со стороны международных институтов на убийство представителей российских СМИ.