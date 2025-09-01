Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Кабмин Афганистана выделил $146 000 для ликвидации последствий землетрясения

Ведомости

Правительство Афганистана выделило $146 000 для устранения последствий землетрясения, которое унесло жизни более 800 человек. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на поступившее сообщение от канцелярии афганского премьер-министра.

«Для принятия срочных мер реагирования уважаемый премьер-министр выделил 10 млн афгани [около $146 000] для немедленного использования. При необходимости будут предоставлены дополнительные средства», – сообщили в канцелярии. Правительство Афганистана также призвало граждан страны, благотворительные организации и бизнесменов оказать помощь пострадавшим.

В письме указали, что для эффективного реагирования на последствия землетрясения сформирован специальный комитет под руководством министра сельского развития Мухаммеда Юнуса Ахундзады. Кроме того, с прошлой ночи афганские ведомства и должностные лица приняли необходимые меры для эвакуации погибших, транспортировки раненых и доставки продовольствия, медикаментов и других необходимых грузов, говорится в сообщении. Из аэропорта Нангархара было выполнено 40 рейсов, доставивших сотни раненых в столицу, подчеркнули в канцелярии премьер-министра.

1 сентября власти Афганистана обратились к России за помощью для ликвидации последствий землетрясения. Запрос рассматривают через МЧС.

31 августа в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6. Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид 1 сентября сообщил, что число погибших в результате землетрясения на востоке страны достигло 800 человек. Из-за подземных толчков также пострадали 2500 человек. Он допустил, что число жертв может вырасти по мере проведения спасательных работ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных