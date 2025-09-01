Кабмин Афганистана выделил $146 000 для ликвидации последствий землетрясения
Правительство Афганистана выделило $146 000 для устранения последствий землетрясения, которое унесло жизни более 800 человек. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на поступившее сообщение от канцелярии афганского премьер-министра.
«Для принятия срочных мер реагирования уважаемый премьер-министр выделил 10 млн афгани [около $146 000] для немедленного использования. При необходимости будут предоставлены дополнительные средства», – сообщили в канцелярии. Правительство Афганистана также призвало граждан страны, благотворительные организации и бизнесменов оказать помощь пострадавшим.
В письме указали, что для эффективного реагирования на последствия землетрясения сформирован специальный комитет под руководством министра сельского развития Мухаммеда Юнуса Ахундзады. Кроме того, с прошлой ночи афганские ведомства и должностные лица приняли необходимые меры для эвакуации погибших, транспортировки раненых и доставки продовольствия, медикаментов и других необходимых грузов, говорится в сообщении. Из аэропорта Нангархара было выполнено 40 рейсов, доставивших сотни раненых в столицу, подчеркнули в канцелярии премьер-министра.
1 сентября власти Афганистана обратились к России за помощью для ликвидации последствий землетрясения. Запрос рассматривают через МЧС.
31 августа в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6. Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид 1 сентября сообщил, что число погибших в результате землетрясения на востоке страны достигло 800 человек. Из-за подземных толчков также пострадали 2500 человек. Он допустил, что число жертв может вырасти по мере проведения спасательных работ.