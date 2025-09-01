Кабмин Афганистана выделил $146 000 для ликвидации последствий землетрясения

В письме указали, что для эффективного реагирования на последствия землетрясения сформирован специальный комитет под руководством министра сельского развития Мухаммеда Юнуса Ахундзады. Кроме того, с прошлой ночи афганские ведомства и должностные лица приняли необходимые меры для эвакуации погибших, транспортировки раненых и доставки продовольствия, медикаментов и других необходимых грузов, говорится в сообщении. Из аэропорта Нангархара было выполнено 40 рейсов, доставивших сотни раненых в столицу, подчеркнули в канцелярии премьер-министра.