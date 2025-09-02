Прокуратура направила в суд дело Юлии Таратуты
Перовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении телеведущей телеканала «Дождь»
Уточняется, что уголовное дело возбудили по материалам проверки прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, в течение года Таратуту дважды привлекали к ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Кроме того, с января 2024 г. по январь 2025 г., находясь за пределами РФ, телеведущая не представила в уполномоченный орган обязательные сведения в соответствии с законодательством об иностранных агентах.
20 августа Петровский суд Москвы заочно арестовал Таратуту по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. В суде пояснили, что удовлетворили ходатайство следствия и избрали обвиняемой меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента задержания или экстрадиции.
МВД России 28 апреля объявило Таратуту в розыск по статье УК РФ.