Москалькова сообщила о воссоединении еще пяти российских семей
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что 3 сентября в Доме прав человека она встретит 10 российских и украинских граждан, чтобы помочь им воссоединиться с семьями. Пять семей заберут близких из Украины, еще пять – из России, написала она в Telegram-канале.
4 сентября Москалькова направится вместе с ними на белорусско-украинскую границу, где в 14:00 мск состоится воссоединение семей с участием представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК) и белорусской стороны.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова 12 августа рассказала, что одна девочка, оказавшаяся на Украине, воссоединилась с матерью в России при поддержке Катара. По ее словам, ребенок жил с мамой в ДНР, но в 2022 г. был перевезен к родственникам на Украину. Вернуть девочку матери долгое время не удавалось из-за проблем с оформлением документов.
Российский омбудсмен 1 сентября сообщила, что Россия и Украина достигли договоренности об организации сбора 2000 взаимных посылок для военнопленных.