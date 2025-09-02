Москалькова сообщила о воссоединении еще пяти российских семей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова 12 августа рассказала, что одна девочка, оказавшаяся на Украине, воссоединилась с матерью в России при поддержке Катара. По ее словам, ребенок жил с мамой в ДНР, но в 2022 г. был перевезен к родственникам на Украину. Вернуть девочку матери долгое время не удавалось из-за проблем с оформлением документов.