Суд в Москве оштрафовал Pinterest на 4 млн рублей

27 августа Таганский райсуд столицы оштрафовал стриминговый сервис Twitch и Pinterest по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (неисполнение обязанностей о деятельности иностранных лиц в сети интернет на территории РФ). Суд обязал Twitch выплатить штраф в размере более 61 млн руб., а Pinterest – 6 млн руб.