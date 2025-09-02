Суд в Москве оштрафовал Pinterest на 4 млн рублей
Московский суд оштрафовал фотохостинг Pinterest на 4 млн руб. за неуплату прошлых штрафов. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Штраф в размере 2 млн руб. по каждому из двух административных правонарушений назначен по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).
27 августа Таганский райсуд столицы оштрафовал стриминговый сервис Twitch и Pinterest по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (неисполнение обязанностей о деятельности иностранных лиц в сети интернет на территории РФ). Суд обязал Twitch выплатить штраф в размере более 61 млн руб., а Pinterest – 6 млн руб.
До этого Pinterest назначали штраф в начале июля. Тогда сервис оштрафовали на 7 млн руб.