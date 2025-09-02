Опубликовано новое видео с палаткой альпинистки Наговициной на пике Победы
Российская телеведующая Виктория Боня опубликовала новую видеозапись с палаткой российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргзии. Ролик снял блогер и оператор дрона из Казахстана maga.fpv.
Видео длится более семи минут. На кадрах видно, что возле палатки никого нет.
12 августа Наговицина застряла на пике Победы после травмы ноги. Она пострадала при спуске с пика, который является самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м). Напарник оказал альпинистке первую помощь и отправился за спасателями. После этого предпринималось несколько попыток снять Наговицину с пика Победы, но все они были неудачными.
27 августа госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что по итогам аэровидеосъемки места нахождения альпинистки признаков жизни у нее не найдено. Соответствующее заключение было сделано с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности ее местонахождения.
В этот же день МЧС Киргизии официально признало Наговицину пропавшей без вести.