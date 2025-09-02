Опубликовано новое видео с палаткой альпинистки Наговициной на пике Победы

12 августа Наговицина застряла на пике Победы после травмы ноги. Она пострадала при спуске с пика, который является самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м). Напарник оказал альпинистке первую помощь и отправился за спасателями. После этого предпринималось несколько попыток снять Наговицину с пика Победы, но все они были неудачными.