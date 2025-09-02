AFP: Жерар Депардье предстанет перед судом по делу об изнасиловании

В мае суд во Франции приговорил Депардье к 18 месяцам лишения свободы условно по делу о сексуальных домогательствах. Депардье признали виновным в насилии в отношении двух женщин. По данным правоохранителей, один факт был отмечен в 2014 г. на съемках фильма Жан-Пьера Мокки «Маг и сиамцы», второй – в 2021 г. на съемках фильма Жана Беккера «Зеленые ставни». Сам Депардье вину не признает.