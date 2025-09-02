AFP: Жерар Депардье предстанет перед судом по делу об изнасиловании
Французский актер Жерар Депардье предстанет перед уголовным судом Парижа по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Решение принял следственный судья, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.
По версии обвинения, эпизоды произошли в августе 2018 г. с актрисой Шарлоттой Арну. Депардье отвергает обвинения и настаивает, что отношения были добровольными. Адвокат Арну назвала решение суда «облегчением» для своей подзащитной, которая подала жалобу еще в 2018 г.
Актер находится под следствием по этому делу с декабря 2020 г.
В мае суд во Франции приговорил Депардье к 18 месяцам лишения свободы условно по делу о сексуальных домогательствах. Депардье признали виновным в насилии в отношении двух женщин. По данным правоохранителей, один факт был отмечен в 2014 г. на съемках фильма Жан-Пьера Мокки «Маг и сиамцы», второй – в 2021 г. на съемках фильма Жана Беккера «Зеленые ставни». Сам Депардье вину не признает.