Власти Украины подали иск о запрете деятельности Киевской митрополии УПЦ

«По закону, госслужба по этнополитике обязана объявить аффилированной с РПЦ, отправить письма об этом Киевской митрополии. Третье – неотложно подать иск в суд о прекращении деятельности Киевской митрополии. Собственно, это было сделано», – сказал Еленский на брифинге, который транслировал украинский медиацентр. Он добавил, что иск был подан в соответствии с законом.