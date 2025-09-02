Газета
Власти Украины подали иск о запрете деятельности Киевской митрополии УПЦ

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) как юрлица. Об этом на брифинге сообщил глава ведомства Виктор Еленский.

«По закону, госслужба по этнополитике обязана объявить аффилированной с РПЦ, отправить письма об этом Киевской митрополии. Третье – неотложно подать иск в суд о прекращении деятельности Киевской митрополии. Собственно, это было сделано», – сказал Еленский на брифинге, который транслировал украинский медиацентр. Он добавил, что иск был подан в соответствии с законом.

28 августа власти Украины признали УПЦ связанной с Русской православной церковью. Тогда отмечалось, что после такого решения возможен судебный запрет деятельности церкви.

9 июля издание «Страна» писало, что Госслужба по этнополитике выявила признаки «аффилированности» УПЦ с РПЦ. В частности, грамота 1990 г. устанавливала вхождение УПЦ во Вселенское православие через Московский патриархат. При этом объем предоставленных прав самостоятельности, по мнению ведомства, не означает полной независимости.

Также в уставе УПЦ, по данным чиновников, сохранились положения о включении в структуру РПЦ. В уставе самой РПЦ предусмотрено участие украинских архиереев в Поместном и Архиерейском соборах.

17 июля было вынесено предписание Киевской митрополии УПЦ устранить признаки подчиненности РПЦ до 18 августа. Церкви поручали подтвердить выход из структуры РПЦ, признать утратившими силу положения ее устава, отозвать представителей из руководящих органов Московского патриархата и официально оформить разрыв связей.

