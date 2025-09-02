На пике Победы прекращены спасательные работы по поиску Наговициной
Спасательный операции по поиску альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, были отменены. Об этом заявил глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов в Instagram
Кубатов сообщил, что признаков жизни Наговициной не обнаружено. Киргизия не рискует жертвовать жизнью спасателей из-за тяжелых погодных условий и сложной посадки вертолета. «В истории пика Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7200 м, и мы не имели права дальше рисковать жизнью спасателей», – сказал Кубатов.
12 августа Наговицина застряла на пике Победы после травмы ноги. Она пострадала при спуске с пика, который является самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м). Напарник оказал альпинистке первую помощь и отправился за спасателями. После этого предпринималось несколько попыток снять Наговицину с пика Победы, но все они были неудачными.
27 августа госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что по итогам аэровидеосъемки места нахождения альпинистки признаков жизни у нее не найдено. Соответствующее заключение было сделано с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности ее местонахождения.
В этот же день МЧС Киргизии официально признало Наговицину пропавшей без вести.