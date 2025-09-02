Газета
Главная / Общество /

На пике Победы прекращены спасательные работы по поиску Наговициной

Ведомости

Спасательный операции по поиску альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, были отменены. Об этом заявил глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). До этого местность дважды обследовали с помощью беспилотников.

Кубатов сообщил, что признаков жизни Наговициной не обнаружено. Киргизия не рискует жертвовать жизнью спасателей из-за тяжелых погодных условий и сложной посадки вертолета. «В истории пика Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7200 м, и мы не имели права дальше рисковать жизнью спасателей», – сказал Кубатов.

12 августа Наговицина застряла на пике Победы после травмы ноги. Она пострадала при спуске с пика, который является самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м). Напарник оказал альпинистке первую помощь и отправился за спасателями. После этого предпринималось несколько попыток снять Наговицину с пика Победы, но все они были неудачными.

27 августа госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что по итогам аэровидеосъемки места нахождения альпинистки признаков жизни у нее не найдено. Соответствующее заключение было сделано с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности ее местонахождения.

В этот же день МЧС Киргизии официально признало Наговицину пропавшей без вести.

