На пике Победы прекращены спасательные работы по поиску Наговициной

Спасательный операции по поиску альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, были отменены. Об этом заявил глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . До этого местность дважды обследовали с помощью беспилотников.



Кубатов сообщил, что признаков жизни Наговициной не обнаружено. Киргизия не рискует жертвовать жизнью спасателей из-за тяжелых погодных условий и сложной посадки вертолета. «В истории пика Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7200 м, и мы не имели права дальше рисковать жизнью спасателей», – сказал Кубатов.