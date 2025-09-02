Спрос на бизнес-поездки в Китай может вырасти в 1,5 раза после введения безвиза
Спрос на бизнес-поездки в Китай после введения безвизового режима может увеличиться в 1,5 раза, подсчитали аналитики сервиса оптовых закупок товаров из КНР от «Точка банка». Прогноз был составлен на основе запросов из поисковой системы «Яндекс» и мнений экспертов.
«Когда заработает безвизовый режим, увеличится число предпринимателей, которые поедут в Китай, чтобы походить по фабрикам, познакомиться с производителями и найти новых поставщиков», – объяснили в «Точка банке». Предприниматели китайской деловой культуры ценят личный контакт, рассказали эксперты.
С 15 сентября Китай введет безвизовый режим в отношении граждан РФ с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 августа. Пробный режим будет действовать год.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что безвизовый режим позволит дополнительно нарастить российский турпоток в Китае на 30-40%. По его словам, КНР уже показывает динамичный рост въездного потока россиян.
Согласно нынешнему законодательству, для посещения Китая россиянам требуется виза. Но в этом правиле есть исключения. В частности, безвизовый въезд для граждан РФ разрешен в Гонконг на срок до 14 дней, Макао – до 30 дней и на остров Хайнань – также до 30 дней. Для поездок в другие китайские регионы необходимо оформлять визу, тип которой зависит от цели визита.