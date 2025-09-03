Газета
Общество

Исполнительного директора Popcorn Books внесли в перечень экстремистов

Ведомости

Росфинмониторинг внес руководителя издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова в перечень террористов и экстремистов. Это следует из базы данных ведомства.

В мае Замоскворецкий районный суд Москвы заключил Протопопова под домашний арест до 13 июля по ч. 3 ст. 282.2 УК РФ (организация экстремистского сообщества). 8 июля суд продлил ему меру пресечения на четыре месяца.

По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. Протопопов, директор по продажам Individuum Павел Иванов и менеджер склада издательств Артем Вахляев из «‎корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Всего за указанный период неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, было продано более 1000 экземпляров таких книг. При этом в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъято еще более 1000 экземпляров запрещенной литературы.

