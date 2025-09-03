Исполнительного директора Popcorn Books внесли в перечень экстремистов
Росфинмониторинг внес руководителя издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова в перечень террористов и экстремистов. Это следует из базы данных ведомства.
По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. Протопопов, директор по продажам Individuum Павел Иванов и менеджер склада издательств Артем Вахляев из «корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Всего за указанный период неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, было продано более 1000 экземпляров таких книг. При этом в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъято еще более 1000 экземпляров запрещенной литературы.