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Суд в Москве продлил домашний арест сотрудников Popcorn Books и Individuum

Ведомости

Замоскворецкий районный суд продлил домашний арест на четыре месяца троим сотрудникам издательств Popcorn Books и Individuum по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ), сообщил «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом процесса.

По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. руководитель издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов, директор по продажам Individuum Павел Иванов и менеджер склада этих издательств Артем Вахляев из «‎корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Всего за указанный период неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, было продано более 1000 экземпляров таких книг. При этом в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъято еще более 1000 экземпляров запрещенной литературы. 15 мая суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

В числе книг, которые фигурируют в уголовном деле, – романы «‎Лето в пионерском галстуке» и «‎О чем молчит ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой (издательство Popcorn Books; обе признаны иноагентами в России), романы «‎Окна во двор» и «‎Тетрадь в клеточку» Микиты Франко (тоже Popcorn Books) и др.

14 мая в издательстве «‎Эксмо» прошли обыски, также в рамках расследования уголовного дела об экстремизме были задержаны директор по дистрибуции «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще «около 10 человек», сообщал ранее ТАСС. Представители силовых структур, как уточнили в «‎Эксмо», изъяли материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books. Норовяткин после допроса по делу в качестве свидетеля был отпущен, отметили там же. Издательство оказывает полное содействие следствию, резюмировали в «‎Эксмо».

«Эксмо» (входит в холдинг «Эксмо-АСТ») приобрело 51% издательств Popcorn Books и Individuum в августе 2023 г. Сумма сделки не раскрывалась. Издательство Popcorn Books было основано в 2018 г., оно специализируется на young-adult литературе (произведения для молодежи, где главным героем является молодой человек, а в основе сюжета – процесс его становления. – «Ведомости»). Издательство Individuum было запущено в 2015 г., оно выпускает нон-фикшн литературу.

Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в книгах, кино, рекламе и СМИ вступил в силу 5 декабря 2022 г. А в ноябре 2023 г. Верховный суд признал ЛГБТ по иску Минюста экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.

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