Мишустин освободил Ягодкину от должности замруководителя ФТС

Из оглашенных в суде материалов следует, что преступление произошло в 2018–2019 гг. Следователи инкриминируют Ягодкиной выдачу разрешения в интересах неустановленных лиц на продление сроков обязательств по акцизным маркам двух аффилированных компаний. ООО «Виноград» и ООО «Фолиан», по словам следователя, получили более 800 000 акцизных марок и не выполнили обязательства в срок. Следствием установлено, что ими была реализована контрафактная алкогольная продукция, что повлекло неуплату налогов на сумму более 1,2 млрд руб.