Мишустин освободил Ягодкину от должности замруководителя ФТС
Правительство освободило от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Елену Ягодкину по ее просьбе. Соответствующее распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина было опубликовано на портале нормативно-правовых актов.
В марте Басманный суд Москвы санкционировал арест замруководителя Федеральной таможенной службы. Суд поместил ее в следственный изолятор.
Из оглашенных в суде материалов следует, что преступление произошло в 2018–2019 гг. Следователи инкриминируют Ягодкиной выдачу разрешения в интересах неустановленных лиц на продление сроков обязательств по акцизным маркам двух аффилированных компаний. ООО «Виноград» и ООО «Фолиан», по словам следователя, получили более 800 000 акцизных марок и не выполнили обязательства в срок. Следствием установлено, что ими была реализована контрафактная алкогольная продукция, что повлекло неуплату налогов на сумму более 1,2 млрд руб.
В апреле московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу Ягодкиной и оставил постановление суда первой инстанции о ее аресте без изменения.