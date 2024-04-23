Мосгорсуд оставил экс-замглавы ФТС России Елену Ягодкину в СИЗО
Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу экс-заместителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елены Ягодкиной и оставил постановление суда первой инстанции о ее аресте без изменения. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Ягодкина пробудет в следственном изоляторе до 26 мая. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с причинением тяжких последствий), ей было предъявлено в конце марта. Экс-заместителю ФТС грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Из оглашенных в марте на суде материалов следует, что преступление произошло в 2018–2019 гг. Следователи инкриминируют Ягодкиной выдачу разрешения в интересах неустановленных лиц на продление сроков обязательств по акцизным маркам двух аффилированных компаний. ООО «Виноград» и ООО «Фолиан», по словам следователя, получили более 800 000 акцизных марок и не выполнили обязательства в срок. Следствием установлено, что ими была реализована контрафактная алкогольная продукция, что повлекло неуплату налогов на сумму более 1,2 млрд руб.
Следователь в суде настаивал на изоляции обвиняемой от общества, поскольку она якобы не только может скрыться от органов предварительного расследования, но и, учитывая высокое положение, оказать давление на свидетелей.
Ягодкина тогда вину не признала и заявила, что за 27 лет работы в таможне действовала в интересах государства. Она также выразила готовность давать показания.