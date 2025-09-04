В Берлине автомобиль въехал в группу людей
Автомобиль въехал в группу людей в Берлине. В результате пострадали несколько человек, в том числе дети. Об этом сообщает Bild.
По данным газеты, инцидент произошел около 13:10 по местному времени (около 14:10 мск).
4 июня в немецком городе Хюрт автомобиль въехал в группу школьников. В результате аварии пострадали двое детей, один из них получил серьезные травмы. В районной полиции считают инцидент несчастным случаем. Правоохранительные органы не увидели в действиях водителя признаков преднамеренного преступления.
В городе Пассау федеральной земли Бавария 7 июня мужчина на автомобиле въехал в группу людей. Представитель полиции заявил, что в больнице находятся пять человек. По данным издания, три человека получили серьезные травмы. В числе пострадавших есть 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь.