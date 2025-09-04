В Берлине автомобиль въехал в группу людей

В городе Пассау федеральной земли Бавария 7 июня мужчина на автомобиле въехал в группу людей. Представитель полиции заявил, что в больнице находятся пять человек. По данным издания, три человека получили серьезные травмы. В числе пострадавших есть 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь.