Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Берлине автомобиль въехал в группу людей

Ведомости

Автомобиль въехал в группу людей в Берлине. В результате пострадали несколько человек, в том числе дети. Об этом сообщает Bild.

По данным газеты, инцидент произошел около 13:10 по местному времени (около 14:10 мск). 

4 июня в немецком городе Хюрт автомобиль въехал в группу школьников. В результате аварии пострадали двое детей, один из них получил серьезные травмы. В районной полиции считают инцидент несчастным случаем. Правоохранительные органы не увидели в действиях водителя признаков преднамеренного преступления.

В городе Пассау федеральной земли Бавария 7 июня мужчина на автомобиле въехал в группу людей. Представитель полиции заявил, что в больнице находятся пять человек. По данным издания, три человека получили серьезные травмы. В числе пострадавших есть 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте