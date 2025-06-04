В Германии автомобиль въехал в группу школьников

Вечером 31 мая во французском городе Гренобль во время празднования победы «Пари Сен-Жермена» в финале Лиги чемпионов УЕФА автомобиль наехал на толпу людей, в результате пострадали четыре человека. По данным газеты, четырех человек из одной семьи сбил водитель, который ехал на большой скорости по трамвайным путям и потерял управление, пытаясь совершить управляемый занос.