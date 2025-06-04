В Германии автомобиль въехал в группу школьников
В немецком городе Хюрт автомобиль въехал в группу школьников, пострадали двое детей. Об этом сообщает Bild.
По информации газеты, один из них получил серьезные травмы, пишет Bild. Авария произошла около 12:15 по местному времени (13:15 мск).
В районной полиции предполагают, что инцидент был несчастным случаем. Правоохранительные органы не увидели в действиях водителя признаков преднамеренного преступления.
Вечером 31 мая во французском городе Гренобль во время празднования победы «Пари Сен-Жермена» в финале Лиги чемпионов УЕФА автомобиль наехал на толпу людей, в результате пострадали четыре человека. По данным газеты, четырех человек из одной семьи сбил водитель, который ехал на большой скорости по трамвайным путям и потерял управление, пытаясь совершить управляемый занос.