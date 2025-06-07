В Германии автомобиль въехал в толпу людей
В городе Пассау федеральной земли Бавария мужчина на автомобиле въехал в группу людей. Об этом сообщает Bild.
Правоохранители не исключают, что мужчина сделал это намеренно. В настоящий момент он задержан. Представитель полиции заявил, что в больнице находятся пять человек. По данным издания, три человека получили серьезные травмы. В числе пострадавших есть 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь.
4 июня в немецком городе Хюрт автомобиль въехал в группу школьников. В результате аварии пострадали двое детей, один из них получил серьезные травмы. В районной полиции считают инцидент несчастным случаем. Правоохранительные органы не увидели в действиях водителя признаков преднамеренного преступления.
31 мая во французском городе Гренобль в ходе празднования победы «Пари Сен-Жермена» в финале Лиги чемпионов УЕФА машина наехала на толпу людей, пострадали четыре человека. Сообщалось, что водитель ехал на большой скорости по трамвайным путям и потерял управление, пытаясь совершить управляемый занос.