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В Германии автомобиль въехал в толпу людей

Ведомости

В городе Пассау федеральной земли Бавария мужчина на автомобиле въехал в группу людей. Об этом сообщает Bild.

Правоохранители не исключают, что мужчина сделал это намеренно. В настоящий момент он задержан. Представитель полиции заявил, что в больнице находятся пять человек. По данным издания, три человека получили серьезные травмы. В числе пострадавших есть 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь.

4 июня в немецком городе Хюрт автомобиль въехал в группу школьников. В результате аварии пострадали двое детей, один из них получил серьезные травмы. В районной полиции считают инцидент несчастным случаем. Правоохранительные органы не увидели в действиях водителя признаков преднамеренного преступления.

31 мая во французском городе Гренобль в ходе празднования победы «Пари Сен-Жермена» в финале Лиги чемпионов УЕФА машина наехала на толпу людей, пострадали четыре человека. Сообщалось, что водитель ехал на большой скорости по трамвайным путям и потерял управление, пытаясь совершить управляемый занос.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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