В Германии автомобиль въехал в толпу людей

Правоохранители не исключают, что мужчина сделал это намеренно. В настоящий момент он задержан. Представитель полиции заявил, что в больнице находятся пять человек. По данным издания, три человека получили серьезные травмы. В числе пострадавших есть 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь.