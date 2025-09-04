Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В ГД предложили взимать плату за пребывание в РФ с неработающих семей мигрантов

Ведомости

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с руководителем партии Алексеем Нечаевым направили запрос на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева с предложением ввести платный режим пребывания в РФ для неработающих семей мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, размер и порядок выплат за пребывание в РФ будет устанавливать МВД совместно с заинтересованными ведомствами.

В заявлении подчеркивается, что действующее законодательство позволяет супругам и детям мигрантов находиться на территории России на основании статуса работающего члена семьи. При этом семьи мигрантов не вносят прямого финансового вклада в экономику страны, отметили авторы инициативы. Это приводит к тому, что все расходы ложатся на федеральный и региональные бюджеты. 

В ГД внесли проект, ужесточающий требования к мигрантам в сфере медстрахования

Политика / Власть

Предполагается, что введение платного режима пребывания для этой категории иностранных граждан поможет сбалансировать интересы государства и общества, увеличить неналоговые доходы бюджета и содействовать легальному трудоустройству. 

Кроме того, по мнению депутатов, данная мера создаст экономический стимул для семей мигрантов, чтобы они официально работали или обучались, а также обеспечит законные основания для пребывания их семей. 

17 августа председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что иностранные граждане должны приезжать в Россию на заработки без семей и уезжать после завершения работы. Так он прокомментировал ТАСС проблему переполненных детских садов и школ в ряде регионов. По его данным, многие из приезжающих в Россию мигрантов не собираются работать, но едут со своими семьями, и «получается, что в детских садах мест нет».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь