В ГД предложили взимать плату за пребывание в РФ с неработающих семей мигрантов
Депутаты фракции «Новые люди» во главе с руководителем партии Алексеем Нечаевым направили запрос на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева с предложением ввести платный режим пребывания в РФ для неработающих семей мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, размер и порядок выплат за пребывание в РФ будет устанавливать МВД совместно с заинтересованными ведомствами.
В заявлении подчеркивается, что действующее законодательство позволяет супругам и детям мигрантов находиться на территории России на основании статуса работающего члена семьи. При этом семьи мигрантов не вносят прямого финансового вклада в экономику страны, отметили авторы инициативы. Это приводит к тому, что все расходы ложатся на федеральный и региональные бюджеты.
Предполагается, что введение платного режима пребывания для этой категории иностранных граждан поможет сбалансировать интересы государства и общества, увеличить неналоговые доходы бюджета и содействовать легальному трудоустройству.
Кроме того, по мнению депутатов, данная мера создаст экономический стимул для семей мигрантов, чтобы они официально работали или обучались, а также обеспечит законные основания для пребывания их семей.
17 августа председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что иностранные граждане должны приезжать в Россию на заработки без семей и уезжать после завершения работы. Так он прокомментировал ТАСС проблему переполненных детских садов и школ в ряде регионов. По его данным, многие из приезжающих в Россию мигрантов не собираются работать, но едут со своими семьями, и «получается, что в детских садах мест нет».