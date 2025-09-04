В ГД предложили взимать плату за пребывание в РФ с неработающих семей мигрантов

17 августа председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что иностранные граждане должны приезжать в Россию на заработки без семей и уезжать после завершения работы. Так он прокомментировал ТАСС проблему переполненных детских садов и школ в ряде регионов. По его данным, многие из приезжающих в Россию мигрантов не собираются работать, но едут со своими семьями, и «получается, что в детских садах мест нет».