Следователи прекратили уголовное дело бизнесмена Сергея Мацоцкого о взятках

Ведомости

Уголовное дело, связанное с обвинениями в даче взяток миллиардером, бывшим членом совета директоров Альфа-банка и «Вымпелкома» Сергеем Мацоцким, закрыто, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Основанием для такого решения стала непричастность фигуранта к совершению преступления. Кроме того, объявление Мацоцкого в международный розыск и его заочный арест также отменены.

Об обвинениях в отношении бизнесмена стало известно 18 июля. Тогда следствие считало, что он передал особо крупную сумму денежных средств гендиректору ФКУ «Налог-сервис» Роману Филимошину и его заместителю Дмитрию Шалаеву. Намерением Мацоцкого считалось получение покровительства его фирмы.

В тот же день Басманный районный суд принял решение о заочном аресте Мацоцкого. Его объявили в международный розыск. Самих Филимошина и Шалаева арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере еще в конце апреля.