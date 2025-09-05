В Турции провели анализ морской воды после сообщений об отравлениях Vibriо

21 июля турецкая газета Milliyet со ссылкой на специалистов центра Florence Nightingale в Стамбуле сообщила, что распространение бактерий рода Vibrio произошло из-за повышения температуры воды в связи с глобальным потеплением. Врачи предупредили, что наличие инфекции в организме можно определить по таким признакам, как боль в животе, рвота, диарея и лихорадка. Бактерия может вызвать холеру и тяжелые кожные инфекции.