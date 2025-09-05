В Турции провели анализ морской воды после сообщений об отравлениях Vibriо
После сообщений российских туристов об отравлении бактериями Vibriо минздрав Турции проводит мониторинг ситуации. Анализ морской воды не выявил отклонений, случаев заболеваний также не было зарегистрировано. Об этом «РИА Новости» сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что заболевания, вызванные бактериями Vibrio, находятся в центре внимания ведомства. Кроме того, турецкий минздрав осуществляет постоянный мониторинг с целью обеспечения здоровья населения, а также обменивается информацией с международными организациями.
21 июля турецкая газета Milliyet со ссылкой на специалистов центра Florence Nightingale в Стамбуле сообщила, что распространение бактерий рода Vibrio произошло из-за повышения температуры воды в связи с глобальным потеплением. Врачи предупредили, что наличие инфекции в организме можно определить по таким признакам, как боль в животе, рвота, диарея и лихорадка. Бактерия может вызвать холеру и тяжелые кожные инфекции.
В Роспотребнадзоре сообщили, что распространение Vibrio носит сезонный характер, а присутствие микроорганизмов в прибрежных солоноватых водах Турции вполне естественно. В ведомстве также отметили, что случаи заражения вибрионами остаются «относительно редкими». При этом, по мнению специалистов, необходимо соблюдать меры профилактики, чтобы обеспечить себе безопасность на отдыхе.