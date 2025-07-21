Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Роспотребнадзор отметил сезонность распространения бактерии Vibrio в Турции

Ведомости

Распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, а присутствие микроорганизмов в прибрежных солоноватых водах Турции вполне естественно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора на фоне публикаций турецких СМИ о нахождении указанных бактерий на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

В ведомстве также отметили, что случаи заражения вибрионами остаются «относительно редкими». При этом, по мнению специалистов, необходимо соблюдать меры профилактики, чтобы обеспечить себе безопасность на отдыхе. Роспотребнадзор советует не есть сырые морепродукты, особенно устрицы, не купаться в соленой воде при наличии открытых ран или недавнего пирсинга, а также промывать такой участок тела антисептиком, если вода все-таки на него попала.

В публикации сотрудники ведомства порекомендовали почаще мыть руки с мылом, пить только кипяченую или бутилированную воду и не вступать в контакт с людьми с признаками инфекций. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при ухудшении состояния здоровья по приезде в Россию необходимо обратиться к врачу.

21 июля турецкая газета Milliyet со ссылкой на специалистов центра Florence Nightingale в Стамбуле сообщила, что распространение бактерий рода Vibrio произошло из-за повышения температуры воды в связи с глобальным потеплением. Врачи предупредили, что наличие инфекции в организме можно определить по таким признакам, как боль в животе, рвота, диарея и лихорадка. Бактерия может вызвать холеру и тяжелые кожные инфекции. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных