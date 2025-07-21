Роспотребнадзор отметил сезонность распространения бактерии Vibrio в Турции
Распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, а присутствие микроорганизмов в прибрежных солоноватых водах Турции вполне естественно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора на фоне публикаций турецких СМИ о нахождении указанных бактерий на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.
В ведомстве также отметили, что случаи заражения вибрионами остаются «относительно редкими». При этом, по мнению специалистов, необходимо соблюдать меры профилактики, чтобы обеспечить себе безопасность на отдыхе. Роспотребнадзор советует не есть сырые морепродукты, особенно устрицы, не купаться в соленой воде при наличии открытых ран или недавнего пирсинга, а также промывать такой участок тела антисептиком, если вода все-таки на него попала.
В публикации сотрудники ведомства порекомендовали почаще мыть руки с мылом, пить только кипяченую или бутилированную воду и не вступать в контакт с людьми с признаками инфекций. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при ухудшении состояния здоровья по приезде в Россию необходимо обратиться к врачу.
21 июля турецкая газета Milliyet со ссылкой на специалистов центра Florence Nightingale в Стамбуле сообщила, что распространение бактерий рода Vibrio произошло из-за повышения температуры воды в связи с глобальным потеплением. Врачи предупредили, что наличие инфекции в организме можно определить по таким признакам, как боль в животе, рвота, диарея и лихорадка. Бактерия может вызвать холеру и тяжелые кожные инфекции.