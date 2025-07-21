Роспотребнадзор отметил сезонность распространения бактерии Vibrio в Турции

В ведомстве также отметили, что случаи заражения вибрионами остаются «относительно редкими». При этом, по мнению специалистов, необходимо соблюдать меры профилактики, чтобы обеспечить себе безопасность на отдыхе. Роспотребнадзор советует не есть сырые морепродукты, особенно устрицы, не купаться в соленой воде при наличии открытых ран или недавнего пирсинга, а также промывать такой участок тела антисептиком, если вода все-таки на него попала.