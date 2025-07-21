Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Врачи в Турции предупредили об опасности заражения бактерией Vibrio в море

Ведомости

Турецкие врачи предупредили туристов о риске заражения бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру и тяжелые кожные инфекции. Об этом сообщает Milliyet со ссылкой на специалистов центра Florence Nightingale в Стамбуле.

Бактерию обнаружили на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей, пишет газета. По данным Milliyet, ее распространение произошло из-за повышения температуры воды в связи с глобальным потеплением.

Эксперты рекомендуют не заходить в воду, если на теле имеется открытая рана, поскольку именно через нее Vibrio может попасть в организм. Кроме того, рекомендуется не глотать морскую воду, не употреблять в пищу сырые морепродукты и не пускать детей в море.

Наличие Vibrio в организме проявляется такими симптомами, как боль в животе, рвота, диарея и лихорадка. У людей со слабой иммунной системой инфекция может распространиться в кровь и превратиться в сепсис.

10 июня Telegram-канал Shot писал, что десятки российских туристов, которые отдыхают в Турции, пожаловались на аллергию, вызванную солнцем. Как рассказали отдыхающие, после контакта с солнечными лучами при температуре 35-40°C у некоторых туристов начался сильный зуд, тело покрылось пятнами, также появились мелкие прыщи, головокружение и общая слабость.

Позже в Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли «катастрофу» в Турции из-за жалоб российских туристов на аллергию. В российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали «Ведомостям», что в организацию не поступает массовых обращений с жалобами на подобный вид аллергии.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных