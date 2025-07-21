Врачи в Турции предупредили об опасности заражения бактерией Vibrio в море

Эксперты рекомендуют не заходить в воду, если на теле имеется открытая рана, поскольку именно через нее Vibrio может попасть в организм. Кроме того, рекомендуется не глотать морскую воду, не употреблять в пищу сырые морепродукты и не пускать детей в море.