Врачи в Турции предупредили об опасности заражения бактерией Vibrio в море
Турецкие врачи предупредили туристов о риске заражения бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру и тяжелые кожные инфекции. Об этом сообщает Milliyet со ссылкой на специалистов центра Florence Nightingale в Стамбуле.
Бактерию обнаружили на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей, пишет газета. По данным Milliyet, ее распространение произошло из-за повышения температуры воды в связи с глобальным потеплением.
Эксперты рекомендуют не заходить в воду, если на теле имеется открытая рана, поскольку именно через нее Vibrio может попасть в организм. Кроме того, рекомендуется не глотать морскую воду, не употреблять в пищу сырые морепродукты и не пускать детей в море.
Наличие Vibrio в организме проявляется такими симптомами, как боль в животе, рвота, диарея и лихорадка. У людей со слабой иммунной системой инфекция может распространиться в кровь и превратиться в сепсис.
10 июня Telegram-канал Shot писал, что десятки российских туристов, которые отдыхают в Турции, пожаловались на аллергию, вызванную солнцем. Как рассказали отдыхающие, после контакта с солнечными лучами при температуре 35-40°C у некоторых туристов начался сильный зуд, тело покрылось пятнами, также появились мелкие прыщи, головокружение и общая слабость.
Позже в Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли «катастрофу» в Турции из-за жалоб российских туристов на аллергию. В российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали «Ведомостям», что в организацию не поступает массовых обращений с жалобами на подобный вид аллергии.