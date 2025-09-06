Путин наградил Лепса орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил певца Григория Лепса орденом Дружбы. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Лепс награжден за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», говорится в тексте указа. Путин также наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени певицу и заведующую кафедрой Московского государственного института культуры Ларису Долину.
Этим же указом глава государства удостоил поэта и драматурга Юрия Энтина ордена «За заслуги в культуре и искусстве». В августе Путин также поздравил советского и российского поэта с 90-летием.
В июле губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по поручению президента РФ вручил артистке Алисе Фрейндлих орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Путин подписал указ о награждении 8 декабря прошлого года, когда актрисе исполнилось 90 лет. В том же месяце артист Михаил Боярский был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.