Путин наградил Лепса орденом Дружбы

В июле губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по поручению президента РФ вручил артистке Алисе Фрейндлих орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Путин подписал указ о награждении 8 декабря прошлого года, когда актрисе исполнилось 90 лет. В том же месяце артист Михаил Боярский был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.