Общество

Путин наградил Лепса орденом Дружбы

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил певца Григория Лепса орденом Дружбы. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Лепс награжден за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», говорится в тексте указа. Путин также наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени певицу и заведующую кафедрой Московского государственного института культуры Ларису Долину.

Этим же указом глава государства удостоил поэта и драматурга Юрия Энтина ордена «За заслуги в культуре и искусстве». В августе Путин также поздравил советского и российского поэта с 90-летием. 

В июле губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по поручению президента РФ вручил артистке Алисе Фрейндлих орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Путин подписал указ о награждении 8 декабря прошлого года, когда актрисе исполнилось 90 лет. В том же месяце артист Михаил Боярский был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. 

