Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по поручению президента РФ Владимира Путина вручил народной артистке СССР Алисе Фрейндлих орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщается на сайте правительства города.
На вручении присутствовали ведущие актеры труппы Большого драматического театра им. Товстоногова и родные актрисы. Церемония состоялась на набережной Фонтанки в театре. В награждении участвовал военный духовой оркестр Ленинградского военного округа.
Беглов заявил, что для него большая честь выполнить поручение главы государства и вручить Фрейндлих высокую государственную награду. По его словам, многие ее героини стали воистину народными и остаются в памяти зрителя. Губернатор добавил, что рад возможности поблагодарить артистку за великий талант и большой труд, пожелал ей удачи, здоровья и новых творческих успехов.
«Вся моя жизнь принадлежит театру. Я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этому служению. Оказалось, что это еще и заслуга перед Отечеством», – ответила Фрейндлих.
8 декабря 2024 г. Путин подписал указ о награждении Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. В этот день актрисе исполнилось 90 лет. Она удостоена награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 г. в Ленинграде. В 1953 г. поступила на курс Бориса Зона в Ленинградский театральный институт им. А. Островского. В 1955 г. дебютировала в кино, сыграв в массовке мелодрамы «Неоконченная повесть» и эпизоде драмы «Таланты и поклонники». Рассвет ее кинокарьеры пришелся на 1970-е. Помимо «Служебного романа» актриса снялась в мелодраме «Анна и Командор» (1974), комедии «Соломенная шляпка» (1974) и драме «Агония» (1974).
Фрейндлих в 1981 г. получила звание народной артистки СССР, трижды была удостоена государственной премии РФ – в 1995, 2000 и 2007 гг. В 2010 г. Путин наградил артистку Почетной грамотой за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства.