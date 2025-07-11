Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 г. в Ленинграде. В 1953 г. поступила на курс Бориса Зона в Ленинградский театральный институт им. А. Островского. В 1955 г. дебютировала в кино, сыграв в массовке мелодрамы «Неоконченная повесть» и эпизоде драмы «Таланты и поклонники». Рассвет ее кинокарьеры пришелся на 1970-е. Помимо «Служебного романа» актриса снялась в мелодраме «Анна и Командор» (1974), комедии «Соломенная шляпка» (1974) и драме «Агония» (1974).