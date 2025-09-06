В Афганистане завершились поиски выживших после землетрясения

31 августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6. Оно стало мощнейшим в стране за последние два года. Власти Афганистана обратились к России с просьбой о помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия. 5 сентября спецборт МЧС России Ил-76 доставил в страну груз гуманитарной помощи общей массой 20 т.