Главная / Общество /

В Афганистане завершились поиски выживших после землетрясения

Ведомости

В Афганистане завершили поисково-спасательную операцию после сильного землетрясения. Об этом сообщил губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза телеканалу Al Jazeera.

«Поиски выживших после землетрясения завершены», – приводит его заявление ТАСС.

Абу Хамза добавил, что власти сталкиваются с нехваткой палаток для размещения пострадавших и перемещенных лиц.

31 августа на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6. Оно стало мощнейшим в стране за последние два года. Власти Афганистана обратились к России с просьбой о помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия. 5 сентября спецборт МЧС России Ил-76 доставил в страну груз гуманитарной помощи общей массой 20 т.

Заместитель официального представителя «Талибана» Хамдулла Фитрат говорил, что количество погибших в результате землетрясения в Афганистане составило 2205 человек, еще 3640 пострадали. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил об отсутствии информации о возможных пострадавших россиянах в стране.

