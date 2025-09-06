Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

NYT: спасатели после землетрясения в Афганистане не помогали женщинам

Ведомости

После мощного землетрясения в Афганистане многие спасатели-мужчины помогали мужчинам, но не оказывали помощь женщинам. Об этом сообщает The New York Times.

Запрет на контакты между не связанными родством женщинами и мужчинами, установленный «Талибаном», привел к тому, что многим женщинам не оказали медицинскую помощь и не вытащили из-под завалов после подземных толчков. По словам опрошенных изданием очевидцев, оказавшихся в ловушке и получивших ранения женщин оставили, ожидая, пока другие женщины или родственники не доберутся до них. Некоторые спасатели доставали тела погибших, держась за одежду, чтобы избежать контакта с кожей.

19-летняя Айша рассказала газете, что в деревне Андарлакчак в провинции Кунар бригада скорой помощи выносила раненых мужчин и детей и обрабатывала их раны. В то же время ее и других женщин собрали в одном углу и не подходили к ним.

«Женщины и девочки снова понесут на себе основную тяжесть этого бедствия», – заявила специальный представитель ООН по делам женщин в Афганистане Сьюзан Фергюсон.

В Афганистане завершились поиски выживших после землетрясения

Общество

Афганистан также столкнулся с острой нехваткой медицинских работников. В 2024 г. «Талибан» ввел запрет на получение женщинами медицинского образования. После землетрясения нехватка женщин-врачей и спасателей стала очевидной, отмечает газета.

31 августа на востоке Афганистана произошло мощнейшее за последние два года землетрясение магнитудой 6. В результате стихийного бедствия погибло 2205 человек, еще 4000 пострадали. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил об отсутствии данных о возможных пострадавших россиянах в стране. 6 сентября в Афганистане завершилась поисково-спасательная операция после подземных толчков.

После произошедшего власти страны обратились к России с просьбой о помощи для ликвидации последствий землетрясения. 5 сентября спецборт МЧС РФ Ил-76 доставил в Афганистан груз гуманитарной помощи общей массой 20 т.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её