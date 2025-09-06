NYT: спасатели после землетрясения в Афганистане не помогали женщинам

Запрет на контакты между не связанными родством женщинами и мужчинами, установленный «Талибаном», привел к тому, что многим женщинам не оказали медицинскую помощь и не вытащили из-под завалов после подземных толчков. По словам опрошенных изданием очевидцев, оказавшихся в ловушке и получивших ранения женщин оставили, ожидая, пока другие женщины или родственники не доберутся до них. Некоторые спасатели доставали тела погибших, держась за одежду, чтобы избежать контакта с кожей.