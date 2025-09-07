Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков хотел поехать на спецоперацию
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауф Арашуков, который отбывает пожизненное наказание, несколько раз пытался заключить контракт с Минобороны РФ для отправки в зону спецоперации, но получал отказ. Об этом ТАСС рассказал адвокат экс-сенатора Эльмар Ализаде.
Арашуков подал первое заявление, когда находился в «Лефортово», затем он еще не раз предпринимал попытки заключить контракт, также он писал обращение к президенту РФ Владимиру Путину, рассказал адвокат.
«Однако Арашуков так и не получил согласия на свое участие в СВО», – сказал защитник.
Препятствием для отправки его в зону спецоперации, как пояснил Ализаде, стала судимость по ст. 210 УК РФ (создание преступной группы). Кроме того, Арашуков приговорен к пожизненному лишению свободы, в таких случаях заключенным обычно отказывают в заключении контракта с Минобороны, пояснил адвокат.
В конце декабря 2022 г. Мосгорсуд приговорил Арашукова и его отца, бывшего советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, к пожизненным срокам заключения в колониях особого режима. В декабре прошлого года Верховный суд оставил без изменений приговор. Вместе с Арашуковыми в конце декабря 2022 г. были приговорены к срокам от пяти до 22 лет колонии еще четыре человека.
Мосгорсуд признал фигурантов виновными во множестве преступлений, среди которых два эпизода организации убийства, организация преступного сообщества и девять эпизодов хищений природного газа и растраты средств на суммы 3,8 млрд и 782 млн руб., а также превышение должностных полномочий и принуждение к даче ложных показаний.