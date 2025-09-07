Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков хотел поехать на спецоперацию

В конце декабря 2022 г. Мосгорсуд приговорил Арашукова и его отца, бывшего советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, к пожизненным срокам заключения в колониях особого режима. В декабре прошлого года Верховный суд оставил без изменений приговор. Вместе с Арашуковыми в конце декабря 2022 г. были приговорены к срокам от пяти до 22 лет колонии еще четыре человека.