В уголовном процессе Тимура Иванова на неделе пройдут следственные действия

По делу о получении взяток, о котором стало известно в июне 2025 г., проходят еще два фигуранта: гендиректор «ОлимпСитиСтроя» Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием. По данным следователей, Фомин оказывал Иванову, предпринимателю Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера. Он мог освободить их от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания. Сейчас все трое находятся в следственном изоляторе.