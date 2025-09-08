Газета
В уголовном процессе Тимура Иванова на неделе пройдут следственные действия

Следственные действия по делу о взяточничестве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова пройдут на текущей неделе с его участием, передает «РИА Новости» со ссылкой на одного из участников процесса.

«На неделе запланированы следственные действия с участием Иванова», - рассказал агентству источник. Остальные подробности собеседник не указал.

По делу о получении взяток, о котором стало известно в июне 2025 г., проходят еще два фигуранта: гендиректор «ОлимпСитиСтроя» Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием. По данным следователей, Фомин оказывал Иванову, предпринимателю Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера. Он мог освободить их от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания. Сейчас все трое находятся в следственном изоляторе.

1 июля суд приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы по еще одному обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Дело связано с закупкой паромов для Керченской переправы и легализацией около 4 млрд руб. денежных средств, выведенных из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника также оштрафовали на 100 млн руб. Иванов называл себя невиновным.

27 августа ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что Иванов стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). По словам собеседника агентства, в ходе следственных действий в доме Иванова нашли два переделанных самозарядных карабинов «Кедр», револьвер, дуэльный пистолет и переделанный автоматический пистолет Стечкина (АПС).

