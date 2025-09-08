В Красноярском крае возбудили первое дело за передачу данных карты аферистам

Тогда же в отдел полиции обратилась жительница региона с заявлением о мошенничестве. Правоохранители выяснили, что похищенные у нее средства были переведены на счет школьницы. В отношении фигурантки возбуждено дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на три года. Школьнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В рамках расследования дела у нее изъяли сотовый телефон для проведения экспертиз.