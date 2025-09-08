В Красноярском крае возбудили первое дело за передачу данных карты аферистам
В Красноярском крае возбуждено первое уголовное дело за предоставление данных банковской карты для мошеннических операций. Фигуранткой стала 16-летняя девушка, проживающая в Назарово. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МВД.
Установлено, что в июле школьница нашла в соцсети объявление о работе в удаленном формате. Потенциальный работодатель предложил ей предоставить данные карты для перевода денег, которые затем нужно отправить на другие реквизиты. Девушка согласилась и в течение нескольких дней осуществляла переводы. Ее зарплата за этот период составила 1600 руб.
Тогда же в отдел полиции обратилась жительница региона с заявлением о мошенничестве. Правоохранители выяснили, что похищенные у нее средства были переведены на счет школьницы. В отношении фигурантки возбуждено дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на три года. Школьнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В рамках расследования дела у нее изъяли сотовый телефон для проведения экспертиз.
24 июля московские следователи возбудили уголовное дело о дропперстве, задержав 52-летнюю жительницу столицы за передачу своего банковского счета мошенникам. Общая сумма на ее счету превысила 1 млн руб.
По данным следствия, женщина нашла онлайн-подработку, чтобы погасить долги. Аферисты дали задержанной указания, согласно которым она должна была открыть счет индивидуального предпринимателя в одном из банков. Он использовался для получения преступно «заработанных» средств. Женщина оставалась на связи со своими «кураторами» и информировала их обо всех банковских операциях со счетом. Во время обыска в квартире подозреваемой полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты.