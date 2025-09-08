Прокуроры объявили предостережения 5300 компаниям из-за роста цен на продукты

«Дорожают картошка, яйца, молоко, масло, то есть то, без чего прожить нельзя. Но некоторые недобросовестные производители, поставщики или продавцы позволяют себе вот таким образом наживаться. Не выйдет», – сказал Краснов, добавив, что все злоупотребления на потребительских рынках находятся на его личном контроле.