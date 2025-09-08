Прокуроры объявили предостережения 5300 компаниям из-за роста цен на продукты
Прокуроры объявили предостережения руководителям 5300 компаний в связи с ростом цен на продукты питания в первом полугодии 2025 г. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью РБК.
«Дорожают картошка, яйца, молоко, масло, то есть то, без чего прожить нельзя. Но некоторые недобросовестные производители, поставщики или продавцы позволяют себе вот таким образом наживаться. Не выйдет», – сказал Краснов, добавив, что все злоупотребления на потребительских рынках находятся на его личном контроле.
Он отметил, что в этом году руководители 12 крупнейших сельхозпредприятий также получили предупреждения от прокуроров после роста цен на молоко и сливочное масло. По словам Краснова, рост экономически не обоснован. Он напомнил конкретный пример – рекордное подорожание картофеля. Комплекс мероприятий при участии прокуроров позволил стабилизировать цены, рассказал Краснов.
3 сентября Минэкономразвития РФ сообщало, что на неделе с 26 августа по 1 сентября на потребительском рынке была зафиксирована дефляция 0,08% неделя к неделе. Снижение цен на продовольственные товары ускорилось до -0,18% неделя к неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на -3,2%. Темпы роста цен на остальные продукты питания достигли 0,09% неделя к неделе. Темпы роста цен на непродовольственные товары составили 0,06%.
И. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина рассказывала «Ведомостям», что дефляционные эпизоды регулярно возникают в летние месяцы и не обладают «прогностической ценностью, способной повлиять на оценку долгосрочной траектории инфляции».