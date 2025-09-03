В России возобновилась дефляция

Дефляция в России сохранялась несколько недель назад в июле – августе 2025 г. Опрошенные «Ведомостями» экономисты отмечали, что текущее замедление темпов роста цен в целом устойчиво. Вместе с тем один из экспертов отметила, что динамика в июле 2025 г. лишь отражает временное сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, низкую долю импорта, крепкий рубль и низкую потребительскую активность домохозяйств.