В России возобновилась дефляция
На неделе с 26 августа по 1 сентября на потребительском рынке зафиксирована дефляция 0,08% неделя к неделе. Это следует из статистики Минэкономразвития РФ.
Снижение цен на продовольственные товары ускорилось до -0,18% неделя к неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на -3,2%. Темпы роста цен на остальные продукты питания достигли 0,09% неделя к неделе. Темпы роста цен на непродовольственные товары составили 0,06%.
Подешевели картофель (-6,9%), морковь (-7,2%), лук (-5,5%), капуста (-5,7%) и помидоры (-2,9%). Увеличение цен на огурцы составило 2,2% неделя к неделе. Отмечено снижение цен на молоко и молочную продукцию на -0,1%, а также на сливочное масло на -0,1%. Темпы роста цен на хлеб снизились до 0,1%, а на свинину – до 0,2%.
Снижение цен на электро- и бытовые приборы ускорилось до -0,3% и на строительные материалы до -0,2%. Обувь подешевела на 0,1%, новые импортные легковые автомобили подешевели на 0,03%. Темпы роста цен на бензин снизились до 0,3%, на дизельное топливо остались на уровне предыдущей недели, составив 0,1%.
На неделе с 19 по 25 августа цены росли на 0,02% после пяти недель дефляции. По прошлым оценкам Минэкономразвития, инфляция в июле замедлилась до 8,79% год к году против 9,4% в июне. Годовая инфляция составила 8,43%.
Дефляция в России сохранялась несколько недель назад в июле – августе 2025 г. Опрошенные «Ведомостями» экономисты отмечали, что текущее замедление темпов роста цен в целом устойчиво. Вместе с тем один из экспертов отметила, что динамика в июле 2025 г. лишь отражает временное сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, низкую долю импорта, крепкий рубль и низкую потребительскую активность домохозяйств.
Дефляционные эпизоды регулярно возникают в летние месяцы и не обладают «прогностической ценностью, способной повлиять на оценку долгосрочной траектории инфляции», говорила и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.