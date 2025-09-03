Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

В России возобновилась дефляция

Ведомости

На неделе с 26 августа по 1 сентября на потребительском рынке зафиксирована дефляция 0,08% неделя к неделе. Это следует из статистики Минэкономразвития РФ.

Снижение цен на продовольственные товары ускорилось до -0,18% неделя к неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на -3,2%. Темпы роста цен на остальные продукты питания достигли 0,09% неделя к неделе. Темпы роста цен на непродовольственные товары составили 0,06%.

Подешевели картофель (-6,9%), морковь (-7,2%), лук (-5,5%), капуста (-5,7%) и помидоры (-2,9%). Увеличение цен на огурцы составило 2,2% неделя к неделе. Отмечено снижение цен на молоко и молочную продукцию на -0,1%, а также на сливочное масло на -0,1%. Темпы роста цен на хлеб снизились до 0,1%, а на свинину – до 0,2%.

Экономисты оценили устойчивость тренда на замедление инфляции

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Снижение цен на электро- и бытовые приборы ускорилось до -0,3% и на строительные материалы до -0,2%. Обувь подешевела на 0,1%, новые импортные легковые автомобили подешевели на 0,03%. Темпы роста цен на бензин снизились до 0,3%, на дизельное топливо остались на уровне предыдущей недели, составив 0,1%.

На неделе с 19 по 25 августа цены росли на 0,02% после пяти недель дефляции. По прошлым оценкам Минэкономразвития, инфляция в июле замедлилась до 8,79% год к году против 9,4% в июне. Годовая инфляция составила 8,43%.

Дефляция в России сохранялась несколько недель назад в июле – августе 2025 г. Опрошенные «Ведомостями» экономисты отмечали, что текущее замедление темпов роста цен в целом устойчиво. Вместе с тем один из экспертов отметила, что динамика в июле 2025 г. лишь отражает временное сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, низкую долю импорта, крепкий рубль и низкую потребительскую активность домохозяйств.

Дефляционные эпизоды регулярно возникают в летние месяцы и не обладают «прогностической ценностью, способной повлиять на оценку долгосрочной траектории инфляции», говорила и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её