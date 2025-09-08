Путешествия по России летом подорожали почти на четверть

Исследователи NF Group 1 сентября сообщали, что к 2030 г. номерной фонд гостиниц и апарт-отелей категорий 3–5* в России увеличится в 1,5 раза и достигнет 220 000–230 000 единиц (в сравнении со 156 000 сейчас). Компания отметила, что в 2025 г. темпы прироста новых отелей уже выросли на 31%. В январе – августе были открыты объекты на 5900 комнат, тогда как годом ранее их было лишь 4500.