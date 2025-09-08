Путешествия по России летом подорожали почти на четверть
Туристические поездки по России стали на 22,6% дороже летом 2025 г. в сравнении с ценами за тот же период 2023 г., сообщили «Ведомостям» в сервисе бронирования пакетных туров Onlinetours. Аналитики при проведении исследования учитывали 7–10-дневные путешествия для двух взрослых.
Средняя цена тура увеличилась с 72 892 до 89 406 руб. Лидером внутреннего летнего туризма в России стал Краснодарский край (он был фаворитом и два года назад). Средняя стоимость тура в Сочи достигла 122 845 руб. летом 2025 г. В 2024 г. она составляла 97 717 руб., что меньше текущего показателя на 25,7%. В целом интерес к российским курортам увеличился на 44,5%.
По данным аналитиков, Россия также заняла четвертое место среди российских путешественников на летний сезон за 2023–2025 гг. Первые три строчки рейтинга заняли Турция, Египет и Таиланд. Топ-5 закрывают ОАЭ.
Исследователи NF Group 1 сентября сообщали, что к 2030 г. номерной фонд гостиниц и апарт-отелей категорий 3–5* в России увеличится в 1,5 раза и достигнет 220 000–230 000 единиц (в сравнении со 156 000 сейчас). Компания отметила, что в 2025 г. темпы прироста новых отелей уже выросли на 31%. В январе – августе были открыты объекты на 5900 комнат, тогда как годом ранее их было лишь 4500.