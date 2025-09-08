Газета
Общество

В МВД рассказали, как обезопасить профиль Telegram

Ведомости

МВД России опубликовало рекомендации по защите аккаунтов в мессенджере Telegram. Они размещены в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

Пользователям рекомендуется:

  • Скрыть номер телефона в настройках конфиденциальности, ограничив его видимость только контактами из телефонной книги.

  • Регулярно проверять список активных устройств в разделе настроек и включить двухфакторную аутентификацию с установкой облачного пароля. Это обезопасит учетную запись от злоумышленников, даже если они получат доступ к устройству или номеру телефона.

  • Опасно хранить во вкладке «Избранное» конфиденциальную информацию, включая сканы документов, банковские реквизиты, пароли и др. Аферисты при взломе в первую очередь обращаются к этому разделу.

  • Рекомендуется ограничить возможность звонков в мессенджере контактами из телефонной книги, проявлять осторожность при переходе по ссылкам и регулярно обновлять пароли.

Песков: мошенники будут действовать и в Max, и в зарубежных мессенджерах

Общество

21 августа МВД сообщило о новой схеме мошенничества с использованием Telegram-ботов, которые имитируют интерфейс госсервисов. Аферисты отправляют сообщения в мессенджерах и соцсетях от лица управляющих компаний, ТСЖ или аварийных служб и угрожают крупными штрафами или отключением услуг из-за непереданных показаний счетчиков.

По данным ведомства, жертве приходит ложное уведомление якобы от Роскомнадзора о перехвате данных. Ей предлагается связаться с «сотрудником», который под видом защиты счетов выманивает СМС-коды, реквизиты карт или переводы на «безопасные счета». МВД призвало в таких случаях самостоятельно проверять информацию, позвонив в банк или управляющую компанию по официальным контактам.

