В МВД рассказали, как обезопасить профиль Telegram

По данным ведомства, жертве приходит ложное уведомление якобы от Роскомнадзора о перехвате данных. Ей предлагается связаться с «сотрудником», который под видом защиты счетов выманивает СМС-коды, реквизиты карт или переводы на «безопасные счета». МВД призвало в таких случаях самостоятельно проверять информацию, позвонив в банк или управляющую компанию по официальным контактам.