В МВД рассказали, как обезопасить профиль Telegram
МВД России опубликовало рекомендации по защите аккаунтов в мессенджере Telegram. Они размещены в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.
Пользователям рекомендуется:
Скрыть номер телефона в настройках конфиденциальности, ограничив его видимость только контактами из телефонной книги.
Регулярно проверять список активных устройств в разделе настроек и включить двухфакторную аутентификацию с установкой облачного пароля. Это обезопасит учетную запись от злоумышленников, даже если они получат доступ к устройству или номеру телефона.
Опасно хранить во вкладке «Избранное» конфиденциальную информацию, включая сканы документов, банковские реквизиты, пароли и др. Аферисты при взломе в первую очередь обращаются к этому разделу.
Рекомендуется ограничить возможность звонков в мессенджере контактами из телефонной книги, проявлять осторожность при переходе по ссылкам и регулярно обновлять пароли.
21 августа МВД сообщило о новой схеме мошенничества с использованием Telegram-ботов, которые имитируют интерфейс госсервисов. Аферисты отправляют сообщения в мессенджерах и соцсетях от лица управляющих компаний, ТСЖ или аварийных служб и угрожают крупными штрафами или отключением услуг из-за непереданных показаний счетчиков.
По данным ведомства, жертве приходит ложное уведомление якобы от Роскомнадзора о перехвате данных. Ей предлагается связаться с «сотрудником», который под видом защиты счетов выманивает СМС-коды, реквизиты карт или переводы на «безопасные счета». МВД призвало в таких случаях самостоятельно проверять информацию, позвонив в банк или управляющую компанию по официальным контактам.