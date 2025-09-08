Число жертв стрельбы в Иерусалиме выросло до шести
Жертвами стрельбы в автобусе на севере Иерусалима стали шесть человек. Об этом сообщил глава МИД Израиля Гидеон Саар на совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
«На данный момент погибли шесть израильтян, есть множество пострадавших, в том числе беременная женщина», – заявил Саар (цитата по ТАСС).
Российское посольство в Израиле заявило, что не располагает информацией о пострадавших россиянах. По их данным, каких-либо сведений от компетентных органов Израиля, а также обращений от конкретных лиц в их адрес не поступало.
8 сентября сообщалось, что двое мужчин открыли огонь по пассажирам автобуса на въезде в Иерусалим. По данным израильских СМИ, их удалось ликвидировать. Медики оказывали помощь пострадавшим. Изначально сообщалось о четверых погибших, а шестеро пострадавших находились в критическом состоянии.
3 марта произошел другой теракт в Хайфе: вооруженный ножом мужчина напал на людей, один человек погиб, четверо получили ранения. Тогда также не сообщалось о пострадавших гражданах РФ.