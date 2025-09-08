МВД РФ объявило в розыск литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса
МВД РФ объявило в розыск журналиста из Литвы Элдорадаса Бутримаса (внесен в перечень террористов и экстремистов) по уголовной статье. Это следует из базы данных ведомства.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, что журналиста могли внести в объявить в розыск по уголовному делу о незаконном пересечении российской границы. Собеседник агентства рассказал, что Бутримас мог незаконно проникать в Курскую область.
В августе 2024 г. стало известно, что журналисты британской газеты The Sun незаконно посетили территорию Курской области.
22 августа того же года ФСБ России возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Стефани Баттистини и Симона Трайни. Всем им вменяется незаконное пересечение границы РФ в Курской области.
Кроме того, ведомство возбудило уголовные дела против журналиста немецкой Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) Николаса Коннолли, а также корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной, «незаконно пересекших государственную границу РФ и осуществивших видеосъемки в районе населенного пункта Суджа».