Суд зарегистрировал материалы дела издательства Ad Marginem о пропаганде ЛГБТ

По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. руководитель издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов, директор по продажам Individuum Павел Иванов и менеджер склада этих издательств Артем Вахляев из «‎корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Всего за указанный период неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, было продано более 1000 экземпляров таких книг. При этом в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъято еще более 1000 экземпляров запрещенной литературы. 15 мая суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.