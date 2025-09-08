Суд зарегистрировал материалы дела издательства Ad Marginem о пропаганде ЛГБТ
Басманный районный суд Москвы зарегистрировал материалы дела против издательства Ad Marginem по ч. 1 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения). Это следует из картотеки суда.
Наказание по данной статье для юридических лиц составляет штраф в размере до 1 млн руб. или приостановку деятельности организации на срок до 90 суток.
8 июля Замоскворецкий районный суд продлил домашний арест на четыре месяца троим сотрудникам издательств Popcorn Books и Individuum по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ).
По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. руководитель издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов, директор по продажам Individuum Павел Иванов и менеджер склада этих издательств Артем Вахляев из «корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Всего за указанный период неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, было продано более 1000 экземпляров таких книг. При этом в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъято еще более 1000 экземпляров запрещенной литературы. 15 мая суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.
Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в книгах, кино, рекламе и СМИ вступил в силу 5 декабря 2022 г. А в ноябре 2023 г. Верховный суд признал ЛГБТ по иску Минюста экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.