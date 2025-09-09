Отца четырех погибших от дихлофоса детей приговорили к двум годам условно
Суд приговорил Дмитрия Виноградова, отца четырех детей, погибших от отравления дихлофосом в селе Красная Сопка в Красноярском крае, к двум годам лишения свободы условно. Об этом говорится в сообщении прокуратуры края.
В прокуратуре отметили, что, согласно результатам комиссионной судебной экспертизы, причиной смерти детей стало острое отравление деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. В ходе судебного заседания Виноградов отказался выразить отношение к содеянному. По данным прокуратуры, во время расследования он пояснил, что действительно не оставил дом на проветривание на всю ночь. По его словам, дети вошли в дом, так как запаха «Дихлофоса» не чувствовалось.
Сторона защиты просила оправдать мужчину, так как он якобы не мог догадываться о подобных последствиях. Адвокат также сослался на малую вероятность таких последствий, усомнившись в достоверности экспертиз. Виноградов просил «строго не судить».
Виноградов признан виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Ему также назначили три года испытательного срока.
По данным следствия, вечером 20 сентября Виноградов провел обработку помещения дома инсектицидом. Он не придерживался рекомендованных защитных мер, не проветрил помещение и не сделал влажной уборки поверхностей. Позже он позволил детям войти в помещение и поужинать там. Утром 21 сентября вся семья ощутила резкое ухудшение самочувствия, сопровождающееся симптомами желудочно-кишечного расстройства. В поликлинике семье диагностировали отравление. 21 сентября скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день – 11-летняя девочка, ночью 23 сентября – 12-летняя девочка. Родители выжили.