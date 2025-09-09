Отца четырех погибших от дихлофоса детей приговорили к двум годам условно

В прокуратуре отметили, что, согласно результатам комиссионной судебной экспертизы, причиной смерти детей стало острое отравление деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. В ходе судебного заседания Виноградов отказался выразить отношение к содеянному. По данным прокуратуры, во время расследования он пояснил, что действительно не оставил дом на проветривание на всю ночь. По его словам, дети вошли в дом, так как запаха «Дихлофоса» не чувствовалось.