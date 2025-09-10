Сбежавший из СИЗО Екатеринбурга террорист может находиться в Курганской области

1 сентября стало известно, что сбежавшие Черепанов и Корюков находились под стражей с 7 мая 2023 г. Им вынесли приговоры по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Преступники также могли быть сторонниками запрещенной в России террористической организации.