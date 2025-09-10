Газета
Главная / Общество /

Сбежавший из СИЗО Екатеринбурга террорист может находиться в Курганской области

Ведомости

Осужденный за подготовку террористического акта Иван Корюков, который 1 сентября сбежал из следственного изолятора в Екатеринбурге, может скрываться на территории Курганской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники полиции рассказали, что предположительно на нем черная спортивная куртка, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike и белая панама с черными надписями. В УМВД прикрепили также фото преступника.

8 сентября задержали сообщника Корюкова, сбежавшего вместе с ним Александра Черепанова. При проведении оперативных действий он не сопротивлялся. Тогда в ГУ ФСИН Свердловской области предупредили, что второй разыскиваемый может прятаться на дачах и приусадебных участках.

1 сентября стало известно, что сбежавшие Черепанов и Корюков находились под стражей с 7 мая 2023 г. Им вынесли приговоры по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Преступники также могли быть сторонниками запрещенной в России террористической организации.

