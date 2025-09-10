Росавиация сняла ограничения для аэропорта Саратова
В аэропорту Саратова «Гагарин» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», – написал он
В период действия ограничений один самолет направился на запасной аэродром, рассказал Кореняко.
Сообщение о вводе ограничений представитель Росавиации опубликовал в 8:43 мск. Таким образом, они действовали чуть больше двух часов. Как отметил Кореняко, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Минобороны сообщало, что в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 122 украинских беспилотника над регионами России.