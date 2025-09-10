Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения для аэропорта Саратова

Ведомости

В аэропорту Саратова «Гагарин» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», – написал он

В период действия ограничений один самолет направился на запасной аэродром, рассказал Кореняко.

Сообщение о вводе ограничений представитель Росавиации опубликовал в 8:43 мск. Таким образом, они действовали чуть больше двух часов. Как отметил Кореняко, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Минобороны сообщало, что в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 122 украинских беспилотника над регионами России.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её