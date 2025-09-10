В аэропорту Самары ввели ограничения на выпуск и прием самолетов

В ночь на 10 сентября системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 122 украинских беспилотника над регионами РФ и Черным морем. Больше всего дронов – 21 единицу – российские военные поразили в Брянской области. Атаки еще 17 БПЛА были отражены в Крыму, 12 – в Воронежской области. По 11 воздушных целей российские военные поразили в Белгородской, Курской областях, а также в Краснодарском крае. Остальные беспилотники перехватили и уничтожили в Орловской, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Тверской, Тульской областях и над акваторией Черного моря.