Экс-губернатор Курской области Смирнов подтвердил свою сделку со следствием

Смирнов был арестован вместе со своим бывшим заместителем Алексей Дедовым в апреле 2025 г. Их обвинили в хищении свыше 1 млрд руб., которые были выделены «Корпорации развития Курской области» и должны были пойти на строительство фортификаций. Позже стало известно, что оба заключили сделку со следствием.