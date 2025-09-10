Газета
Экс-губернатор Курской области Смирнов подтвердил свою сделку со следствием

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что действительно заключил сделку со следствием и признал свою вину по делу о хищении в рамках строительства фортификационных сооружений в регионе, передает «РИА Новости» из зала суда.

«Я признал вину, даю признательные показания, готов выполнить все условия досудебного соглашения о сотрудничестве», – сказал подсудимый.

Смирнов был арестован вместе со своим бывшим заместителем Алексей Дедовым в апреле 2025 г. Их обвинили в хищении свыше 1 млрд руб., которые были выделены «Корпорации развития Курской области» и должны были пойти на строительство фортификаций. Позже стало известно, что оба заключили сделку со следствием.

27 августа по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области также арестовали врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. Его нахождение под стражей продлится до 25 октября. Врио главы Курской области Александр Хинштейн, комментируя ситуацию, подчеркнул, что «никакие прежние заслуги не могут являться основанием для индульгенции».

