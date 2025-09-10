Суд продлил арест бывшему губернатору Курской области Смирнову

Смирнов и Дедов были арестованы в апреле 2025 г. Они обвиняются в хищении бюджетных средств в объеме более 1 млрд руб., которые были выделены «Корпорации развития Курской области» и должны были пойти на строительство фортификаций. При этом было установлено, что обвиняемые организовали хищение средств в сотрудничестве с руководством корпорации.