Суд продлил арест бывшему губернатору Курской области Смирнову

Бывший глава Курской области Алексей Смирнов останется под арестом по решению Мещанского суда Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента. Подсудимый обвиняется в хищениях на сумму свыше 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений в регионе.

Арест Смирнова продлен до 15 декабря 2025 г. Проходящий вместе с ним по делу о хищении его бывший заместитель Алексей Дедов будет находиться под стражей до 16 декабря 2025 г.

На заседании Смирнов подтвердил, что заключил сделку со следствием и дал признательные показания. Он отметил, что «готов выполнить все условия досудебного соглашения о сотрудничестве».

Смирнов и Дедов были арестованы в апреле 2025 г. Они обвиняются в хищении бюджетных средств в объеме более 1 млрд руб., которые были выделены «Корпорации развития Курской области» и должны были пойти на строительство фортификаций. При этом было установлено, что обвиняемые организовали хищение средств в сотрудничестве с руководством корпорации.

20 августа стало известно, что оба фигуранта заключили сделку со следствием. Расследование идет по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

