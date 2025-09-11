Экс-губернатор Курской области Смирнов признался в получении взятки

Смирнов был главой Курской области с мая по декабрь 2024 г. 5 декабря президент Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, отметив, что в регионе «востребовано кризисное управление». Из указа главы государства о назначении Хинштейна следовало, что Смирнов подал в отставку по собственному желанию, хотя сам он говорил, что переходит на новое место работы «по решению руководства». 16 апреля стало известно о задержании бывших чиновников. В августе Хинштейн объявил на заседании регионального правительства о ликвидации АО «Корпорация развития Курской области». По его словам, структура взяла на себя несвойственные ей функции.