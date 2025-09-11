Газета
Общество

Экс-губернатор Курской области Смирнов признался в получении взятки

Он брал деньги с контрактов на возведение фортификационных сооружений на границе с Украиной
Ведомости

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в рамках сделки со следствием признал, что получил около 30 млн руб. в виде взяток от предпринимателей. Взятки были связаны с контрактами на возведение фортификационных сооружений на границе с Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Смирнов также сообщил, что взятки брал и его бывший заместитель Алексей Дедов.

Мещанский суд Москвы продлил арест обоим фигурантам до середины декабря. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ)  при строительстве фортификационных сооружений.

Бывшего губернатора Курской области заподозрили в получении взятки

Общество

Прокуратура сообщила, что в отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Оба обвиняемых активно сотрудничают со следствием, способствуя раскрытию всех эпизодов преступной деятельности и изобличению других участников.

По данным «Ведомостей», в ходе заседания 10 сентября стало официально известно, что Смирнов заключил со следствием сделку и признал свою вину в мошенничестве. Следствие полагает, что через аффилированные компании он и Дедов похитили более 1 млрд руб.

Смирнов был главой Курской области с мая по декабрь 2024 г. 5 декабря президент Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, отметив, что в регионе «востребовано кризисное управление». Из указа главы государства о назначении Хинштейна следовало, что Смирнов подал в отставку по собственному желанию, хотя сам он говорил, что переходит на новое место работы «по решению руководства». 16 апреля стало известно о задержании бывших чиновников. В августе Хинштейн объявил на заседании регионального правительства о ликвидации АО «Корпорация развития Курской области». По его словам, структура взяла на себя несвойственные ей функции.

