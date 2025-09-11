Картину Бэнкси стерли со стены суда в Лондоне
Изображение, которое британский художник Бэнкси создал на фасаде Королевского судебного двора в Лондоне, было стерто всего через несколько дней после появления. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».
На рисунке был изображен судья, замахнувшийся молотком на протестующего. Сразу после появления граффити участок стены закрыли пластиковыми листами и металлическими барьерами, полиция начала расследование по факту повреждения объекта исторического наследия.
10 сентября в сети появились кадры, где мужчина в маске соскребает картину в присутствии охраны и за металлическим щитом. Сейчас на стене остался лишь серый контур, возле которого прохожие делают фотографии.
Бэнкси подтвердил авторство, разместив пост в соцсетях. Его работа появилась на фоне массовых задержаний сторонников запрещенной пропалестинской группы Palestine Action. Решение британских властей признать ее террористической вызвало протесты и акции гражданских организаций.
8 сентября СМИ сообщали, что лондонская полиция начала расследование в отношении Бэнкси, рассматривая граффити как возможное уголовное преступление. По данным The Daily Telegraph, оно может привести к раскрытию личности художника.