Росфинмониторинг сообщил о мошенничествах от имени межведомственных комиссий

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, что мошенники начали использовать схему, в рамках которой они просят жертву пройти оцифровку кадровых данных через фейковый бот портала «Госуслуги». Они отправляют подобные сообщения с фейковых аккаунтов в рабочих чатах и просят направлять данные, чтобы «неактуальный кадровый состав больше не отображался в реестрах и не возникало проблем со стажем».