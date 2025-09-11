Росфинмониторинг сообщил о мошенничествах от имени межведомственных комиссий
Злоумышленники стали действовать от имени различных межведомственных комиссий, в том числе созданных при Федеральной службе по финансовому мониторингу, сообщил Росфинмониторинг.
Так мошенники получают информацию о работниках организаций или предпринимателях, угрожая штрафами или блокировкой счетов.
Росфинмониторинг обратил внимание, что межведомственные комиссии не запрашивают какие-либо документы. Они не рассматривают вопросы, связанные с ограничением банковского обслуживания или привлечением к ответственности. Кроме того, комиссии не используют почтовые сервисы и qr-коды с платной доставкой корреспонденции.
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, что мошенники начали использовать схему, в рамках которой они просят жертву пройти оцифровку кадровых данных через фейковый бот портала «Госуслуги». Они отправляют подобные сообщения с фейковых аккаунтов в рабочих чатах и просят направлять данные, чтобы «неактуальный кадровый состав больше не отображался в реестрах и не возникало проблем со стажем».
10 сентября в УБК МВД РФ сообщали, что мошенники обманывают вдов участников спецоперации, похищая деньги под предлогом помощи в получении выплат и наград. Преступники используют схемы, включающие звонки от «сотрудников» и угрозы уголовного преследования.