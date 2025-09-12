РЖД временно увеличили число мест в поездах между Москвой и Петербургом
РЖД удвоила число мест в некоторых поездах «Сапсан», которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, 12 и 13 сентября. Такое решение приняли для удовлетворения спроса пассажиров. Об этом «РИА Новости» сообщили в компании.
В частности, количество мест увеличили в «Сапсане» №777, который направляется из Петербурга в столицу 12 сентября в 17:10 мск, а также в поезде №760 отправлением 13 сентября в 09:30 мск из Москвы.
В РЖД напомнили, что весь сентября поезда «Аврора» курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом увеличенными составами.
