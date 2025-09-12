Газета
Главная / Общество /

РЖД временно увеличили число мест в поездах между Москвой и Петербургом

РЖД удвоила число мест в некоторых поездах «Сапсан», которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, 12 и 13 сентября. Такое решение приняли для удовлетворения спроса пассажиров. Об этом «РИА Новости» сообщили в компании.

В частности, количество мест увеличили в «Сапсане» №777, который направляется из Петербурга в столицу 12 сентября в 17:10 мск, а также в поезде №760 отправлением 13 сентября в 09:30 мск из Москвы. 

В РЖД напомнили, что весь сентября поезда «Аврора» курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом увеличенными составами.

РЖД удвоила количество мест в «Сапсанах» на фоне мер в «Пулково»

Согласно данным Минобороны РФ, за ночь в Ленинградской области были уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а всего над регионами России – 221.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что обломки беспилотников упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 12 сентября представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что ведомство ввело ограничения на прием и выпуск самолетов в петербургском аэропорту «Пулково». Мера действовала с 5:21 мск по 9:53 мск.

