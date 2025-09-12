ФОМ назвал самые используемые мессенджеры в России
Наиболее популярными платформами среди российских пользователей остается WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). 57% опрошенных ответили, что пользуются им регулярно. На втором месте Telegram, его используют 46% россиян, затем – «В контакте» с 41%, следует из данных опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
Российский Max не вошел в рейтинг самых используемых мессенджеров среди россиян. Чаще всего мессенджеры используют для обмена сообщениями (62%) и звонков (37%). Читает, просматривает паблики, группы, каналы 31% опрошенных.
Респондентам задали вопрос, как они относятся к блокировке звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram. 49% опрошенных относятся скорее отрицательно, 15% – положительно, 16% затруднились дать ответ.
4 сентября представители компании заявили, что в Max зарегистрировались 30 млн пользователей. Число звонков в день превысило 8 млн, а количество сообщений с момента запуска перевалило за 1 млрд. С 1 сентября Max стал обязательным для предустановки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России, заменив «VK мессенджер», который входил в перечень обязательных с 2023 г.
13 августа Роскомнадзор принял меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp. В ведомстве объяснили это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан.