Суд ввел процедуру банкротства в отношении имущества Volkswagen в России
Арбитражный суд Москвы ввел процедуру банкротства в отношении российского имущества компании Volkswagen. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, суд открыл соответствующую процедуру по заявлению АО «Камея».
Кроме того, в реестр требований кредиторов Volkswagen были включены требования компании «Камея» на сумму свыше 16,9 млрд руб. Это право требования «Камея» приобрела у ООО «Автомобильный завод "НАЗ" (бывший "Автомобильный завод "ГАЗ").
Volkswagen решила приостановить производство на своих заводах в России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. В апреле 2023 г. «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой.
В мае того же года Volkswagen сообщила о продаже своей доли в российской «дочке» Volkswagen Group Rus компании «Арт-финанс». Она приобрела все доли в группе и во всех российских дочерних предприятиях немецкого концерна – в их числе ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания лизинг», ООО «Скания финанс» и ООО «Скания страхование». В июне 2023 г. бывшая российская дочерняя компания автоконцерна Volkswagen сменила название на AGR Automotive Group.