Суд ввел процедуру банкротства в отношении имущества Volkswagen в России

В мае того же года Volkswagen сообщила о продаже своей доли в российской «дочке» Volkswagen Group Rus компании «Арт-финанс». Она приобрела все доли в группе и во всех российских дочерних предприятиях немецкого концерна – в их числе ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания лизинг», ООО «Скания финанс» и ООО «Скания страхование». В июне 2023 г. бывшая российская дочерняя компания автоконцерна Volkswagen сменила название на AGR Automotive Group.